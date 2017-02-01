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Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» переживает самый сложный период в своей новейшей истории. Серия из семи поражений поставила главного тренера Игоря Захаркина на грань отставки.
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Кадровая чехарда, скандалы, отставки и закупки
ProUfu.ru публикует подборку материалов о работе башкирского Минздрава.
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Свободная площадка
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