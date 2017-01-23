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Завод по производству цемента в г. Сибай внесен в перечень приоритетных инвестпроектов республики, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития Башкирии. Даже несмотря на обещанные рабочие места, общественность выступает против и пытается добиться от властей публичного обсуждения вопроса.