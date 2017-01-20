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    Неделя под знаком «Кроношпана»: как мы теряем башкирский лес
    Для нашей республики информационная повестка года началась с очередного обострения вокруг темы строительства и работы предприятия «Кроношпан» под Уфой. Сначала повод дали сами руководители предприятия, которые вдруг заявили, что планируют построить в нашей республике еще два подобных завода.

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    17:40 21 Января 2017 | 961
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    14:56 21 Января 2017 | 2582
    Мужчина обратился через соцсети к детям в Уфе, к которым его не пускают
    13:29 21 Января 2017 | 1458
    В Уфе ребенок заблудился между сугробами во дворе
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    16:40 21 Января 2017 | 2221
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    15:29 21 Января 2017 | 1672
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    10:45 21 Января 2017 | 7958
    Пассажиры рейса из Таиланда в Уфу перед посадкой самолета молились

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    18:06 21 Января 2017 | 876
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