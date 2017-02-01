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    «Салават Юлаев»: время смуты
    Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» переживает самый сложный период в своей новейшей истории. Серия из семи поражений поставила главного тренера Игоря Захаркина на грань отставки.

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    16:02 01 Февраля 2017 | 977
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    16:44 31 Января 2017 | 2198
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    12:32 01 Февраля 2017 | 229
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    10:58 01 Февраля 2017 | 439
    Башкортостан – один из самых честных субъектов РФ по медицинским закупкам?
    21:19 31 Января 2017 | 5108
    На проспект Октября в Уфе могут вернуть трамвайные рельсы

    Общество
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    21:55 01 Февраля 2017 | 158
    В Башкирии сократилось количество детсадов с воспитанием на родных языках
    21:19 01 Февраля 2017 | 383
    В Уфе комиссия нашла наиболее близкий к идеалу «зимний» двор
    20:22 01 Февраля 2017 | 181
    Талгат Таджуддин предложил ввести в школах новый предмет – нравственность
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    В Башкирии сотрудника прокуратуры уволили за пьяный дебош
    18:22 01 Февраля 2017 | 663
    На глазах у автомобилистов иномарка переехала котенка и скрылась
    17:44 01 Февраля 2017 | 4064
    В Башкирии мужчина два дня умирал после удара шилом от своей жены
    17:16 01 Февраля 2017 | 2218
    В Башкирии поймали водителя, который сбил и оставил умирать на дороге женщину

    Свободная площадка
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    22:12 24 Января 2017 | 643
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    16:39 24 Января 2017 | 20084
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    20:10 23 Января 2017 | 850
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    ФК «Уфа» стал жертвой преступной группировки судей-гастролеров
    13:20 01 Февраля 2017 | 1360
    Уфимский хоккеист Кирилл Цулыгин: «Местным воспитанникам не нужны поблажки»
    9:42 01 Февраля 2017 | 163
    Автографы звезд хоккея для новых абонентов «МегаФона» в Уфе
    14:57 31 Января 2017 | 4667
    «Салават Юлаев»: время смуты
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    10

    вопросов о том, как получить инвалидность


    4

    пункта о том, как провести митинг в Башкирии


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