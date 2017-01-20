ТЕМА ДНЯ

Для нашей республики информационная повестка года началась с очередного обострения вокруг темы строительства и работы предприятия «Кроношпан» под Уфой. Сначала повод дали сами руководители предприятия, которые вдруг заявили, что планируют построить в нашей республике еще два подобных завода.