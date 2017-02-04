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    5 вопросов о строительстве мечети «Ар-Рахим»
    В последнее время интерес общественности к строительству Соборной мечети «Ар-­Рахим» в Уфе значительно возрос. Видимо, в связи с этим на прошлой неделе Духовное управление мусульман РБ организовало пресс-­конференцию. Тема встречи с журналистами была обозначена как «Мероприятия, посвященные 100-­летию ДУМ РБ». Но на деле говорили совсем о другом: руководители управления оправдывались за скандалы, связанные со строительством Соборной мечети. Мы собрали пять основных вопросов жителей республики о строительстве «Ар­-Рахим».

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