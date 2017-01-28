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Накануне Духовное управление мусульман РБ неожиданно решило провести пресс-конференцию для журналистов. Неожиданно, потому что общаться с прессой руководители ДУМ РБ не любят, а от комментариев, как правило, отказываются. Тема встречи с журналистами была обозначена как «Мероприятия, посвященные 100-летию образования ДУМ РБ». Оговоримся сразу, что заявленная тема никоим образом не была выдержана, а руководители муфтията предпочли говорить о своем видении конфликта с БФ «УРАЛ» и оправдываться за скандалы, связанные со строительством соборной мечети.
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