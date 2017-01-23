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    Расставляя приоритеты: Цементный завод в Сибае все-таки построят?
    Завод по производству цемента в г. Сибай внесен в перечень приоритетных инвестпроектов республики, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития Башкирии. Даже несмотря на обещанные рабочие места, общественность выступает против и пытается добиться от властей публичного обсуждения вопроса.

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    В Уфе мать обвиняет врачей в смерти своей 12-летней дочери
    15:09 26 Января 2017 | 210
    «Авторитет» из Башкирии станет главным вором России не раньше выборов Президента
    12:09 26 Января 2017 | 2876
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    11:39 26 Января 2017 | 6017
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    Башкирская прыгунья Лебедева лишена двух олимпийских медалей из-за допинга
    11:45 26 Января 2017 | 426
    Лебедева прокомментировала решение МОК отобрать у нее олимпийские медали
    11:14 26 Января 2017 | 647
    Форвард «Салавата Юлаева» Капризов побил многолетний рекорд КХЛ
    1:30 26 Января 2017 | 1677
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    10

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    4

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