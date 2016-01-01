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Новогодние каникулы стали настоящей головной болью для уфимцев: как водителей, так и пешеходов. Жители столицы испытали на себе все силы стихии и, как следствие, недостаточно эффективной уборки снега коммунальными службами. Снежные заносы на дорогах, каша во дворах, сугробы на тротуарах – казалось, город просто утонул в снегу.
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